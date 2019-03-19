Умер режиссер Марлен Хуциев
19 марта 2019 10:18
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В Боткинской больнице на 94-м году жизни умер советский и российский кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев. Об этом 19 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
16 марта стало известно, что Хуциев пребывает в реанимации одной из московских больниц. О госпитализации кинорежиссера сообщили 29 декабря, пишут "Известия". Он согласился ехать в медучреждение только с супругой Ириной Соловьевой, поэтому врачам пришлось доставить в больницу обоих. 4 января Ирины Соловьевой не стало.
93-летний Марлен Хуциев — народный артист СССР, кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. Снимался в нескольких фильмах, среди которых «Застава Ильича», «Гори, гори, моя звезда», «Интервенция».
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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