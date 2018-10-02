Умер артист Роман Карцев
2 октября 2018 13:56
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Народный артист РФ Роман Карцев умер во вторник утром в Москве. Об этом ТАСС сообщила его внучка Вероника Евстигнеева.
Дата и время похорон пока не определены.
Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Он выступал с Виктором Ильченко в дуэте "Карцев и Ильченко". Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина), Театра миниатюр при Одесской филармонии, Театра "Эрмитаж", Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.
Карцев также снимался в фильмах "Старые клячи", "Небеса обетованные", "Собачье сердце" и других.
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