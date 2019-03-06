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Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок

6 марта 2019 09:15
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Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок Употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов рассеянного склероза.
Употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов рассеянного склероза.

К такому выводу пришли ученые из Американской академии Неврологии, пишет EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о пищевых привычках 135 человек, страдающих от этого заболевания, и оценили, насколько их рацион сказывается на проявлении склероза, а также то, насколько он был близок к рекомендованной для профилактики высокого давления диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Она предписывает употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, курицы, рыбы и орехов.

Инвалидность добровольцев оценили по 10-бальной шкале, оказалось, что 30 добровольцев обладают тяжелой степенью.

Всех частников разделили на пять групп в зависимости от того, сколько сладких напитков они пили.

В итоге выяснилось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск развития тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

«Хотя эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями, и результаты не говорят о том, что газированные и подслащенные напитки обязательно вызывают более тяжелую нетрудоспособность, мы знаем, что газированные напитки не имеют питательной ценности, и люди с рассеянным склерозом, возможно, решат исключить их из своего рациона», –– подвела итог автор исследования из больницы Святого Иосифа в Бохуме (Германия) Элиза Майер-Гердинг.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы из-за повреждения оболочки нервных клеток головного и спинного мозга.

Средняя продолжительность жизни больных на 10 лет меньше, чем у здоровых людей. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено, пишут "Известия".


Фото: pixabay.com


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