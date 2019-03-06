Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок
6 марта 2019 09:15
122
К такому выводу пришли ученые из Американской академии Неврологии, пишет EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные о пищевых привычках 135 человек, страдающих от этого заболевания, и оценили, насколько их рацион сказывается на проявлении склероза, а также то, насколько он был близок к рекомендованной для профилактики высокого давления диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).
Она предписывает употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, курицы, рыбы и орехов.
Инвалидность добровольцев оценили по 10-бальной шкале, оказалось, что 30 добровольцев обладают тяжелой степенью.
Всех частников разделили на пять групп в зависимости от того, сколько сладких напитков они пили.
В итоге выяснилось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск развития тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.
«Хотя эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями, и результаты не говорят о том, что газированные и подслащенные напитки обязательно вызывают более тяжелую нетрудоспособность, мы знаем, что газированные напитки не имеют питательной ценности, и люди с рассеянным склерозом, возможно, решат исключить их из своего рациона», –– подвела итог автор исследования из больницы Святого Иосифа в Бохуме (Германия) Элиза Майер-Гердинг.
Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы из-за повреждения оболочки нервных клеток головного и спинного мозга.
Средняя продолжительность жизни больных на 10 лет меньше, чем у здоровых людей. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
701
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
673
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
693
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1405
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1223
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1093
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
637
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1139
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
864
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2855
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2530
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2791
Мероприятия