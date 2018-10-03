Ученые предсказали наступление катастрофических засух
3 октября 2018 10:51
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Китайские ученые рассказали, какие регионы Земли являются самыми уязвимыми для засух, вызванных ростом глобальной средней температуры. Результаты исследования представлены в пресс-релизе на Phys.org.
Как полагают специалисты, около 117 млн человек могут столкнуться с нехваткой воды, если глобальная температура вырастет на 2 градуса по Цельсию. При этом в соответствии с Парижским климатическим соглашением 2015 года этот показатель должен быть ограничен величиной в 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата.
Так, изменение температуры повлияет на доступ к воде в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, Восточная и Западная Африка, а также Центральная Европа. Однако дефицит может возникнуть и в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске.
В 2015 году 195 стран, включаю Россию, подписали Парижское соглашение по климату. Стороны взяли на себя обязательство не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году. Соглашение должно сменить Киотский договор, срок которого истекает в 2020 году.
Ранее ученые заявили о приближении климатической катастрофы из-за превышения допустимых объемов парниковых газов, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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