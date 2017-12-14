Ученые открыли новый способ побороть чувство голода
14 декабря 2017 11:06
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Ученые из университета штата Нью-Йорк изучили механизмы «эмоционального» приема пищи и выяснили, как можно побороть чувство голода. Главным помощником в этом должна стать стимуляция нейронов, говорится в исследовании, опубликованном на портале PHAS.
Исследователи отметили, что люди, как и животные, склонны принимать пищу из-за различных эмоциональных причин. В том числе когда совершенно не голодны.
«Пищевое поведение контролируется разнообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих», — цитирует текст исследования «РИА Новости».
Именно поэтому ученые решили воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также за проявление агрессии и стресса. Они ввели в организм мышей нейролептик клозапин-N-оксид, который воздействует на нейроны перегородочных ядер. В результате грызуны значительно сократили количество потребляемой пищи.
В будущем данную методику можно будет эффективно применять при борьбе с избыточным весом у людей, уверены авторы работы.
Ранее в декабре ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда выяснили, что мужчины действительно тяжелее переносят респираторные заболевания, нежели женщины, сообщают "Известия".
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