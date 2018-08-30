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Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму

30 августа 2018 09:56
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Участник из Самарской области стал финалистом Всероссийского конкурса молодёжных проектов на Тавриде в Крыму
Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.

29 августа на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» завершилась Смена «Творческая команда страны – добровольчество в сфере культуры». Она объединила 450 лучших участников Тавриды за четыре года, а также волонтёров и менеджеров сферы культуры и искусства.

На официальном закрытии подвели итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов и состоялось вручение 20 рекомендационных сертификатов на получение грантов. Всего за прошедшую неделю на суд экспертов было представлено около 90 идей.
В числе финалистов Анастасия Софьина из Самарской области с проектом «Студенческая лаборатория “В общаге”».

«Это проект в области неформального образования молодёжи (тренд-сессии, мастер-классы, творческие встречи, вдохновляющие лекции), реализуемый в одном из самых закрытых пространств – студенческих общежитиях. С помощью интерактивных форм представителям молодёжи Самарской области в возрасте от 14 до 22 лет будет предложено пройти ряд образовательных и творческих модулей с экспертами регионального и федерального уровня», – рассказала Анастасия.
В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.
Спортивную программу на форуме представляет команда тренеров федеральной сети фитнес-клубов «Территория Фитнеса».

Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.
Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодежи.
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