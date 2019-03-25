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У военных в России появится защищённый мобильный оператор

25 марта 2019 10:27
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У военных в России появится защищённый мобильный оператор
Такая модель дает полный контроль над сетью и данными.

Компания Воентелеком планирует создать виртуального мобильного оператора для военных.
Он будет работать на сетях Tele2 и отличаться повышенной защищённостью сети.
Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.

Такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.

Напомним, в начале месяца Путин подписал закон о запрете смартфонов у военных.

Теоретически, законодательство могут немного смягчить и разрешить изредка пользоваться гаджетами с SIM-картой нового оператора. Через него можно ограничивать доступ к ресурсам и как угодно менять услуги доступа к связи, пишут "Ведомости".

Фото pixabay.com
 
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