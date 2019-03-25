У военных в России появится защищённый мобильный оператор
25 марта 2019 10:27
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Компания Воентелеком планирует создать виртуального мобильного оператора для военных.
Он будет работать на сетях Tele2 и отличаться повышенной защищённостью сети.
Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране.
Такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.
Напомним, в начале месяца Путин подписал закон о запрете смартфонов у военных.
Теоретически, законодательство могут немного смягчить и разрешить изредка пользоваться гаджетами с SIM-картой нового оператора. Через него можно ограничивать доступ к ресурсам и как угодно менять услуги доступа к связи, пишут "Ведомости".
Фото pixabay.com
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