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У россиян начались десятидневные новогодние каникулы

30 декабря 2018 10:12
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У россиян начались десятидневные новогодние каникулы Первый рабочий день у большинства работников — 9 января.
Первый рабочий день у большинства работников — 9 января.

Десятидневные новогодние каникулы начались в России. Выходные продлятся с 30 декабря по 8 января, а первая рабочая неделя 2019 года продлится всего три дня, напомнили в Роструде.
«Первый рабочий день у большинства работников — 9 января. Первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной», –– приводит сообщение ведомства ТАСС.

Следующие продолжительные выходные ждут россиян в марте, пишут "Известия".
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