Тысячи жителей Севастополя в субботу отметили пятилетие референдума
17 марта 2019 10:15
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Экскурсии на электрокарах, мастер-классы по народным ремеслам, мельтимедиа-шоу на стене оборонительной башни и посвящение в ряды Юнармии прошли в городе- герое Севастополе.
На площадке байк-клуба "Ночные волки" у подножия горы Гасфорта. Был развернут самый большой флаг России, со сцены звучали песни о любви к стране, а крымчане делились воспоминаниями.
Отмечали пятую годовщину общекрымского референдума, по всей стране. В Москве открылся первый фестиваль "Крымская весна". Он прошёл на 13 площадках города. В торговых павильонах были представлены самые популярные продукты с Крымского полуострова. На флагманской площадке – в парке "Зарядье" – главным событием стало открытие выставки "На берегах цветущих Крыма".
Одним из ярких мест стала площадь Революции, где устроены творческие, кулинарные и спортивные мастер-классы и дегустация угощения из Крыма. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. За это проголосовало абсолютное большинство крымчан и севастопольцев, предает Радио Маяк.
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