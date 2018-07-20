Трамп поручил направить приглашение Путину посетить этой осенью Вашингтон
20 июля 2018 09:07
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Президент США Дональд Трамп поручил своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону направить приглашение российскому лидеру Владимиру Путину посетить этой осенью Вашингтон. Об этом сообщила в своем "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, Соединённые Штаты уже обсуждают с Россией подготовку визита Путина, передает Радио Маяк.
Ранее сам Трамп заявил о готовности провести вторую встречу со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки. По словам главы Белого дома, все проблемы, которые обсуждали на переговорах, можно решить. В своем "Твиттере" Трамп снова отметил, что саммит в Хельсинки имел огромный успех, если, как он выразился, "не считать настоящих врагов народа – фейковых СМИ".
Напомним, после саммита на Трампа с критикой за излишне мягкую позицию по якобы вмешательству России в президентские выборы в США обрушились демократы, республиканцы и американские масс-медиа.
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