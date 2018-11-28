Трамп может отменить запланированную встречу с Путиным
28 ноября 2018 09:14
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Президент США Дональд Трамп может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом американский лидер заявил в интервью изданию Washington Post.
Трамп в ближайшее время ожидает полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в проливе, передает Радио Маяк.
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