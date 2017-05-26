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Новости /  В стране  

Цены на мясо решили не регулировать

26 мая 2017 13:27
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Цены на мясо решили не регулировать
Минсельхоз счел нецелесообразным проведение «мясных интервенций»

Минсельхоз счел преждевременным госрегулирование цен на мясо и проведение для этого товарных интервенций. Ассоциации производителей считают, что серьезных сезонных колебаний цен нет, компании способны самостоятельно регулировать объемы производства и, соответственно, держать под контролем ценовые скачки. В Минэке опасаются, что проведение интервенций может существенно увеличить расход бюджетных средств, что приведет к недофинансированию других областей сельского хозяйства. В самом Минсельхозе с мнением Минэка и производителей в целом согласны — в ведомстве также считают, что, в отличие от пшеницы, рынок мяса не подвержен существенным сезонным колебаниям.

Товарные интервенции на рынке мяса планировалось проводить примерно по той же схеме, как и на рынке пшеницы: при сезонных излишках государство скупает зерно, чтобы цены не упали ниже себестоимости, а при дефиците распродает, чтобы цены не поднимались слишком высоко. Этот механизм позволяет контролировать определенный уровень цен, а также поддерживает производителей.

По поручению правительства Минсельхоз прорабатывал вопрос об интервенциях на рынке мяса с отраслевыми ассоциациями и Минэком. В результате чиновники пришли к выводу, что острой необходимости в применении механизма интервенций нет, пишут "Известия".

Фото pixabay.com.
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