Цены на гречку снизились
14 ноября 2018 17:04
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Потребительская цена гречки в сентябре 2018-го упала на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Впервые с 2015 года крупа стоит 47,3 рубля за 1 кг. В Минсельхозе объяснили это высоким урожаем гречихи прошлого года, который до сих пор не съеден. Эксперты предупредили: посевные площади сокращаются, поэтому в новом сезоне сельхозпроизводители уже не будут продавать крупу дешево. Это приведет к тому, что гречка может подорожать в магазинах.
Снижение цен на гречку в сентябре вновь обновило рекорд: падение к аналогичному периоду прошлого года составило 26,5% — до 47,3 рубля за 1 кг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минсельхоза. На протяжении всего года потребительская цена на гречку последовательно сокращалась. В сентябре были зафиксированы самые низкие с 2015 года показатели по крупе в рознице. Наиболее высокая цена, по данным Росстата, регистрировалась в августе 2016-го — 94,14 рубля за 1 кг, а в июле 2015-го она составляла 66,9 рубля за 1 кг.
Хотя средние цены на другие пищевые товары демонстрировали другую динамику. Так, в сентябре социально значимые продукты питания в целом подорожали на 2,7%, следует из данных Минсельхоза. К слову, в список этих товаров входит и гречка. Увеличились цены на свинину (на 5,3%), рыбу мороженую (3,8%), филе рыбное мороженое (8%), картофель (5,5%) и так далее.
Фото pixabay.com
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