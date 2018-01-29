ЦБ предупредил россиян о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018
29 января 2018 13:42
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Центробанк предупредил россиян о возможном появлении фальшивых банкоматов во время проведения чемпионата мира по футболу (ЧМ) 2018 года. Речь идет о мошеннических банкоматах, сделанных из устройств, которые ранее были в использовании. Численность фальшивых устройств может возрасти в условиях массового наплыва туризма, в связи с чем регулятор разработал пакет рекомендаций для граждан и кредитных организаций в рамках предосторожности. Данные правила опубликованы на сайте Банка России.
Данные рекомендации касаются защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Согласно рекомендациям ЦБ, на банкоматы следует установить антискимминговое оборудование. Также рекомендуется своевременно обновлять программное обеспечение, установленное в устройствах самообслуживания, настроить системы мониторинга на оповещение ответственных лиц в случае длительного отсутствия отклика от банкомата, вскрытия или другой нештатной ситуации.
Пакет рекомендаций также предусмотрен для гостей, посещающих города РФ в рамках проведения турнира. В частности, ЦБ советует туристам обращать внимание на наличие посторонних устройств на банкомате, не пользоваться некорректно работающим банкоматом и не прибегать при возникновении сложностей к помощи посторонних людей. Следование данным правилам позволит снизить риск кибермошенничества. В случае сбоев в работе банкоматов Центробанк рекомендует обращаться к представителям банка, к которому принадлежит сломанное устройство. Для этого необходимо связаться по телефону, указанном на банкомате. Данные правила будут также переведены на английский язык для ознакомления с ними зарубежных гостей, сообщают "Известия".
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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