Сверхточные лазерные часы разрабатывают российские учёные
12 февраля 2018 10:49
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Об этом газете «Известия» рассказали специалисты МГТУ имени Баумана и Физического института имени Лебедева РАН. Высокостабильный генератор импульсов будет определять время в 10 раз точнее, чем современные эталонные измерители.
«По габаритам и надежности работы создаваемый генератор не уступает зарубежным аналогам», – сообщил автор разработки, заведующий лабораторией стандартов частоты ФИАН Михаил Губин.
На данный момент проводятся эксперименты по измерению времени в сравнении с цезиевыми и рубидиевыми часами, которые дают погрешность в одну секунду за три млн. лет, но при этом они очень долго – несколько недель, достигают номинальной точности для начала эксплуатации.
У лазерных часов таких проблем нет. Новинка позволит повысить качество геолокации системы ГЛОНАСС.
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