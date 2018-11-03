Страховку вкладов могут увеличить до 2 млн рублей
3 ноября 2018 09:57
91
Страховка по вкладам граждан может быть увеличена с 1,4 млн до 2 млн руб., заявил руководитель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Однако такое решение может быть принято после 2022 г., добавил он, пишут "Ведомости".
«Пока нет такого законопроекта, это тема обсуждения с ЦБ и с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), прежде всего», — приводит «Интерфакс» слова Аксакова. Депутаты готовы пойти на повышение размера страхового возмещения, но на это не согласится ЦБ, продолжил он: регулятор — главный кредитор АСВ.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
574
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
676
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
657
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
675
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
636
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1245
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
966
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1341
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1404
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2524
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1914
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2083
Мероприятия