Стало известно время встречи Путина и Трампа
29 ноября 2018 10:59
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Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 1 декабря в 17.00 мск. Об этом сообщает «РИА Новости».
Переговоры состоятся в Аргентине на саммите G20. Предполагается, что встреча продлится более двух часов.
Между тем, в ходе саммита у Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.
Ранее 28 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп обсудят двустороннюю проблематику, в том числе вывод отношений России и США из тупика и начало поиска путей к их нормализации, пишут "Известия".
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