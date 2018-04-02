Стало известно, какие льготы получит Тулеев после отставки
2 апреля 2018 14:02
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Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания "Народный губернатор" по-прежнему действует, сказал полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Согласно закону, за бывшим главой Кемеровской области также остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, передает РИА Новости.
Накануне глава Кузбасса Аман Тулеев подал в отставку. Такое решение он принял после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Он выступил с видеообращением к жителям региона, в котором заявил, что считает для себя это решение осознанным и единственно верным, так как "с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя".
Закон о присвоении Тулееву почетного звания "Народный губернатор" приняли в декабре 2011 года "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью". Согласно тексту закона, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей без учета НДФЛ и ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.
Губернатору, прекратившему свои полномочия, для осуществления им общественной деятельности предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам.
Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.
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