Стал известен график переноса выходных в России в 2019 году
20 сентября 2018 13:10
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В России определились с графиком переноса выходных на следующий год. Утверждённый вариант обнародован Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
Так, ради новогодних каникул выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) предлагается перенести на 2 и 3 мая (четверг и пятницу соответственно).
23 Февраля в 2019 году выпадает на субботу — выходной перенесут на пятницу, 10 мая.
В итоге россияне, работающие по обычному графику с двумя выходными, получат такие дополнительные дни для отдыха: новогодние каникулы с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, затем — с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта.
Май начнётся с пятидневных каникул — с 1 по 5 число. Затем — с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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