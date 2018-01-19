Совфед РФ разработает меры по регулированию соцсетей после ЧП в школах
19 января 2018 13:00
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Происходящие в последнее время случаи нападений в российских школах могут быть целенаправленной акцией, организованной через социальные сети. Такое мнение высказала в пятницу председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина.
«На следующей неделе мы проведем в рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры», — сообщила сенатор во время общения с журналистами, пишут "Известия".
Мизулина подчеркнула, что в связи с повторением «жутких» историй в школах необходимо смотреть на ситуацию системно. «Есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц», — считает парламентарий.
Напомним, утром 19 января в школу № 5 микрорайона Сосновый Бор Улан-Удэ ворвался ученик 9-го класса. Он напал с топором на учеников и учителя во время урока литературы. Кроме того, он бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. По данным местных властей, пострадали семь человек, у них рубленые раны.
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