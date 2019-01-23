Составлен рейтинг самых необычных вакансий для россиян
23 января 2019 12:20
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Сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвал десять самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают соискателям в России, сообщает 23 января «Лента.ру».
На первом месте оказалась позиция грумера, он же парикмахер и стилист для собак. Человеку, готовому к этой работе, один из московских салонов предлагает заработную плату в коридоре от 60 до 120 тыс. рублей.
Второе место занял кавист, или консультант по элитному алкоголю. За его услуги работодатель будет платить ежемесячно от 29 до 45 тыс. рублей.
На третьем месте расположилась вакансия моушен-дизайнера, специалиста по видеоматериалам. Соискателю, готовому работать удаленно, в одной из детских школ предлагается зарплата в 20 тыс. рублей плюс премии.
В десятке также оказались позиции испытателя осветительных приборов (40 тыс. рублей), специалиста по замесу теста (50 тыс. рублей), координатора волонтеров (35 тыс. рублей), чайного сомелье (35 тыс. рублей), мастера по обвязыванию грузов (55 тыс. рублей), специалиста по чистке и нарезке овощей и фруктов (25 тыс. рублей), сотрудника гостиницы для животных (от 25 до 35 тыс. рублей), пишут "Известия".
22 января стало известно, что профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными по итогам 2018 года. К такому выводу на основе статистики пришел Минтруд России.
pixabay.com
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