Составлен Топ-5 самых дешевых иномарок в России
19 ноября 2018 10:17
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Специалисты составили рейтинг самых бюджетных иномарок на российском рынке на ноябрь 2018 года.
Издание «CarsWeek.ru» отмечает, что стоимость новых авто в РФ стартует от 410 тыс. рублей. Однако самая дешевая иномарка обойдется покупателю в 459,9 тыс. рублей. За эти деньги автолюбитель может позволить себе китайский Brilliance H230 с атмосферным мотором объемом 1,5 л, способным развивать до 105 лошадиных сил, пишут "Известия".
Второй по дешевизне — японский Datsun ON-DO за 461 тыс. рублей. Автомобиль построен на базе Lada Kalina.
На третьем месте рейтинга самых дешевых иномарок находится узбекский Ravon R2. Фактическая копия Chevrolet Spark стоит 489 тыс. рублей.
На 2 тыс. дороже в России стоит китайский седан FAW Oley — 491 тыс. рублей. Под капотом находится атмосферный мотор объемом 1,5 л с мощностью до 102 лошадиных сил.
На последнем, пятом, месте расположился узбекский Ravon Nexia, сообщает «Федеральное агентство новостей». Автомобиль представляет собой копию Chevrolet Aveo и предлагается с 100-сильным двигателем на 1,5 л за 499 тыс. рублей.
7 ноября «Ассоциация европейского бизнеса» назвала самые продаваемые автомобили в России. За десять месяцев 2018 года самой популярной моделью стала Lada Vesta — было продано 86,86 тыс. машин.
Фото pixabay.com
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