Слух про еще одно повышение пенсионного возраста появился в Сети
22 октября 2018 13:58
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В сети Интернет с бешеной скоростью начало распространяться новое заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что в скором времени в России возможно новое повышение пенсионного возраста.
Отметим, что в распространенном сообщении утверждается, что автором инициативы является лично Медведев. Так в социальных сетях и Telegram-каналах появился скриншот новости, заголовок которой гласит: «Медведев: не исключено, что пенсионный возраст придется поднимать еще не раз». Далее опубликована часть текста, в которой написано, что пенсионную реформу в нынешнем виде не стоит воспринимать «как истину в последней инстанции».
Пользователи соцсети считают, что данное сообщение является фейком: «На фейк повелись?». Однако некоторые подняли панику и убеждены, что в скором времени от России ничего хорошего не останется, и «пора бежать из страны», пишет Федералпресс.
Фото pixabay.com
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