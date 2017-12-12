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Ситуацию с пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» в ноябре назвали нештатной

12 декабря 2017 12:31
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Ситуацию с пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» в ноябре назвали нештатной Завершила работу аварийная комиссия Роскосмоса.
Завершила работу аварийная комиссия Роскосмоса.

Завершила работу аварийная комиссия РОСКОСМОСА под руководством Олега Скоробогатова, заместителя генерального директора ЦНИИИмаш, которая изучала причины нештатной ситуации пуска 28 ноября 2017 года с космодрома ВОСТОЧНЫЙ ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Тогда спутник, который вывел в космос «Союз», упал в океан.
Рассмотрев материалы и проанализировав телеметрическую информацию, специалисты комиссии пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат».
Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно, ошибок в полётных заданиях РН и РБ не выявлено. Космическая головная часть (КГЧ - разгонный блок и полезная нагрузка) была выведена в расчётную точку.

После отделения космической головной части от ракеты-носителя система управления разгонного блока начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение - начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушёл с расчётной траектории после включения маршевых двигателей.

Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведённой наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам.

Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома ВОСТОЧНЫЙ этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком, на этой же ракете-носителе. Пуск прошёл бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных.
Для немедленного исправления ситуации будет проведена корректировка алгоритма системы управления пространственной ориентацией разгонного блока «Фрегат» и существующих регламентов, уже даны поручения по разработке новых современных комплексных методик имитации и контроля полетных характеристик средств выведения.
Отдельная комиссия детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения по оценке ответственности должностных лиц за принятие или непринятие решений, повлиявших на полноту предстартовой отработки миссии.
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