Синоптики рассказали о скором уходе бабьего лета
10 октября 2018 09:10
91
В российскую столицу пришло бабье лето, которое продлится до конца недели. Уже в воскресенье москвичей ожидают осадки, сообщает Гидрометцентр.
Днем в среду, 10 октября, в Москве будет 13–15 градусов выше нуля, а по области воздух прогреется до 17 градусов. Единственное, что будет омрачать такую погоду — это ветер, порывы которого будут достигать 15 метров секунду.
Как отмечает телеканал «Звезда», такая же погода будет и в Санкт-Петербурге, однако севернее Ленинградской области никакого бабьего лета не будет – здесь россиян ждут дожди и снег.
Так, в Приволжском федеральном округе температура воздуха в ночное время года уже опускается до минус трех градусов. В регионе выпадают осадки с мокрым снегом, а днем воздух не прогревается выше 8 градусов тепла.
При этом на юге России на этой неделе днем ожидается до 21 градусов тепла и без осадков.
Ранее замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил, что осень в этом году может затянуться, а зима наступит заметно позже, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
181
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
198
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
564
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
478
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
878
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15886
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
495
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1034
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1068
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2122
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1550
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1714
Мероприятия