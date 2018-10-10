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Синоптики рассказали о скором уходе бабьего лета

10 октября 2018 09:10
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Синоптики рассказали о скором уходе бабьего лета В Приволжском федеральном округе температура воздуха в ночное время года уже опускается до минус трех градусов.
В Приволжском федеральном округе температура воздуха в ночное время года уже опускается до минус трех градусов.

В российскую столицу пришло бабье лето, которое продлится до конца недели. Уже в воскресенье москвичей ожидают осадки, сообщает Гидрометцентр.

Днем в среду, 10 октября, в Москве будет 13–15 градусов выше нуля, а по области воздух прогреется до 17 градусов. Единственное, что будет омрачать такую погоду — это ветер, порывы которого будут достигать 15 метров секунду.

Как отмечает телеканал «Звезда», такая же погода будет и в Санкт-Петербурге, однако севернее Ленинградской области никакого бабьего лета не будет – здесь россиян ждут дожди и снег.

Так, в Приволжском федеральном округе температура воздуха в ночное время года уже опускается до минус трех градусов. В регионе выпадают осадки с мокрым снегом, а днем воздух не прогревается выше 8 градусов тепла.

При этом на юге России на этой неделе днем ожидается до 21 градусов тепла и без осадков.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов сообщил, что осень в этом году может затянуться, а зима наступит заметно позже, пишут "Известия".

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