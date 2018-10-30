Силуанов заявил о повышении налога на роскошь
30 октября 2018 11:38
112
Первый заместитель главы правительства, министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин планирует со временем повысить налоги на так называемое роскошное имущество. Об этом он сообщил в интервью на Первом канале.
Силуанов объяснил это тем, что разница в уровне доходов создаёт напряжение в обществе.
— Повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее, — сказал Силуанов.
При этом он отметил, что замена действующей плоской шкалы налогообложения на прогрессивную нецелесообразна.
В сентябре этого года Министерство промышленности и торговли РФ сократило перечень автомобилей, которые подпадают под налог на роскошь. В обновлённом перечне оказалось не 1126 машин, а только 1040.
Ранее Силуанов заявлял, что новые санкции против России не приведут к колебанию рубля, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
434
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
570
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
546
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
602
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
545
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1080
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
867
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1247
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1306
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2421
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1818
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1990
Мероприятия