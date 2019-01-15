Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
15 января 2019 09:40
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Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту». Несмотря на это, правительство все же приняло решение пойти на подобные меры.
"Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", - заявил Силуанов.
Рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве Силуанов назвал наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно. Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — рассказал он.
Глава Минфина вновь подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста стало неизбежным. Несмотря на очевидную необходимость повышения пенсий, средств на это в бюджете не было. «Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни», — сказал он в интервью.
Ранее глава Минфина заявлял, что сложности при принятии пенсионной реформы привели к переносу публичного обсуждения законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). «Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась», — говорил вице-премьер.
С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Оно будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году. Закон о пенсионной реформе был подписан президентом Владимиром Путиным 3 октября, пишет РБК.
pixabay.com
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