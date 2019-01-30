Сегодня похищенную и найденную картину Куинджи передадут Русскому музею
30 января 2019 09:11
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Церемония передачи Государственному Русскому музею похищенной и найденной картины Архипа Куинджи состоится сегодня. Присутствовать будут директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Русского музея Владимир Гусев.
Ранее Трегулова сообщила, что картина больше не вернется на выставку в Москве, а отправится в Русский музей в Санкт-Петербурге, в коллекции которого она находится.
Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины из Третьяковской галереи, решением Таганского суда Москвы, арестован до 27 марта. Следствие считает, что он, находясь на свободе, может скрыться и оказать давление на свидетелей.
Сообщников Чуприкова сейчас разыскивают. Сам обвиняемый отказался давать показания. В момент совершения кражи похититель находился под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков, передает Радио Маяк.
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