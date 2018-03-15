Саратовский завод могут обанкротить из-за долгов Минобороны
15 марта 2018 13:22
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Финансовая корпорация "Открытие" подала в Арбитражный суд Саратовской области иск о банкротстве предприятия "Нефтегазмаш". Как сообщает "Коммерсант", завод задолжал банку 14,3 млн руб. Учредитель "Нефтегазмаша" Ренат Хабеев пояснил, что долг возник из-за неоплаты со стороны Минобороны РФ. "Два года назад мы поставили оборудование для Минобороны, и до сих пор не можем получить оплату, около 300 млн руб. Это полностью дестабилизировало ситуацию на предприятии. Мы судимся, но пока безрезультатно: они упорно не платят. Если мы получим эти деньги, то расплатимся с банком. Если нет - завод обанкротится", - сообщил Хабеев.
В августе 2015 г. Минобороны заключило договор генерального подряда с ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" на выполнение полного комплекса работ на объекте "Зона хранения NN1, 2, 4 войсковой части 63976" в Североморске. В качестве субподрядчика ФГУП привлекло "ГУССТ N3 при Спецстрое России", а то, в свою очередь, заключило с саратовским заводом договор поставки грузоподъемного оборудования на сумму 286,5 млн. Завод оборудование поставил, но денег не получил. Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев считает, что шансы вернуть задолженность у "Нефтегазмаша" невелики, так как формально Минобороны не отвечает по долгам ФГУПов, а Спецстрой России упразднен:
"С точки зрения государственных интересов, Министерство обороны куда важнее и нужнее, чем "какой-то местный завод".
"Нефтегазмаш" занимается производством оборудования для нефтяной и газовой промышленности, впрочем, более половины выручки в прошлом году предприятие получило от торговли комплектующими. Свою историю ведет с 1948 г., пишет СарБК.
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