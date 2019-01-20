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СМИ узнали о требовании Франции объединить Renault и Nissan

20 января 2019 10:19
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СМИ узнали о требовании Франции объединить Renault и Nissan Также планируют назначить нового председателя совета директоров вместо Карлоса Гона.
Также планируют назначить нового председателя совета директоров вместо Карлоса Гона.

Во время посещения Токио правительственная делегация Франции заявила японской стороне, что будет стремиться к тому, чтобы французский автоконцерн Renault объединился с японским Nissan в единую холдинговую компанию.
Кроме того, французская делегация заявила о намерении назначить нового председателя совета директоров вместо Карлоса Гона, который на данный момент помещен под арест по подозрению в финансовых нарушениях, пишет Reuters.

Французские власти попросили Renault провести заседание совета директоров в ближайшие дни, чтобы заменить Гона. Министр финансов Бруно Ле Мэра заявил в интервью, что глава Michelin Group Жан-Доминик Сенар мог бы стать хорошим выбором для компании.

8 января Карлос Гон назвал несправедливыми выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения в налоговых махинациях, пишут "Известия".



pixabay.com
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