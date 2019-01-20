СМИ узнали о требовании Франции объединить Renault и Nissan
20 января 2019 10:19
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Во время посещения Токио правительственная делегация Франции заявила японской стороне, что будет стремиться к тому, чтобы французский автоконцерн Renault объединился с японским Nissan в единую холдинговую компанию.
Кроме того, французская делегация заявила о намерении назначить нового председателя совета директоров вместо Карлоса Гона, который на данный момент помещен под арест по подозрению в финансовых нарушениях, пишет Reuters.
Французские власти попросили Renault провести заседание совета директоров в ближайшие дни, чтобы заменить Гона. Министр финансов Бруно Ле Мэра заявил в интервью, что глава Michelin Group Жан-Доминик Сенар мог бы стать хорошим выбором для компании.
8 января Карлос Гон назвал несправедливыми выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения в налоговых махинациях, пишут "Известия".
pixabay.com
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