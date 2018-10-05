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СМИ узнали о решении властей вернуть пиво на АЗС

5 октября 2018 09:54
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СМИ узнали о решении властей вернуть пиво на АЗС Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Правительство России планирует вернуть торговлю слабым алкоголем на автозаправочных станциях. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали осведомленные источники.

То есть, власти РФ поддержало инициативу члена Совфеда Геннадия Орденова, который еще в январе 2018 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС. Аргументируя свою идею, о пояснил, что введенный в 2011 году запрет торговли спиртным на заправках неэффективен, поскольку связи между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет. Кроме того, число ДТП с участием нетрезвых водителей не снизилось, а вот доходность АЗС пострадала, пишут "Известия".

Как рассказал представитель Козака, предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на заправки действительно обсуждались, чтобы повысить рентабельность компаний. Даны соответствующие поручения, добавил он.

Фото pixabay.com
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