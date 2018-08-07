СМИ сообщили о грядущем росте цен на колбасу и полуфабрикаты
7 августа 2018 13:35
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Несколько крупных мясопереработчиков, среди которых «Останкино» и «Дымов», сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье. В связи с этим вскоре цены на мясные продукты могут вырасти на 5–12%, пишет газета «Ведомости».
Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что за последнее время заметно увеличились сроки поставок сырья. А поставщики уже начали продавать мясо дороже, чем по договору. К примеру, свиная лопатка подорожала на 53% с января.
Представитель компании «Мираторг» объяснил рост цен теплым летом, а президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев заявил о подорожании кормов. Кроме того, журналисты указывают, что цены растут из-за снижения конкуренции на рынке после введенного в декабре 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии.
«Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума», — рассказал изданию председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов.
Также на ситуацию повлияла вспышка африканской чумы свиней, добавляется в материале.
В июне сообщалось, что рост цен во всех регионах России не превысил 4% в годовом выражении. В пятерку лидеров с самой низкой инфляцией вошли Дагестан (0,2%), Ростовская и Тверская области (0,6%), Крым (0,7%) и Омская область (0,8%), пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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