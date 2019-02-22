СМИ: При запуске ракеты с египетским спутником произошла нештатная ситуация
22 февраля 2019 10:48
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Спутник дистанционного зондирования Земли был запущен с Байконура при помощи ракеты-носителя "Союз-2-1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Нештатная ситуация произошла при запуске египетского спутника Egyptsat-A с космодрома Байконур, сообщает РИА "Новости".
— Проблема при выведении возникла на этапе работы третьей ступени, — цитирует агентство слова источника в ракетно-космической отрасли.
Напомним, спутник был изготовлен РФ по заказу Египта. Пуск в четверг был первым осуществлённым Россией в 2019 году.
Ракета-носитель "Союз-2-1б" была доставлена на космодром осенью 2018 года. За несколько дней до пуска жителей Перми предупредили о возможном падении частей "Союза".
Фото: pixabay.com
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