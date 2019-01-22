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СМИ: Максим Виторган подрался с режиссером Богомоловым

22 января 2019 12:02
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Инцидент произошел в кафе.

Актер Максим Виторган подрался в кафе в центре Москвы с режиссером Константином Богомоловым. Как передает РИА Новости, Виторган пришел в кафе, где уже находился Богомолов. Затем мужчины вышли на улицу, а через некоторое время режиссер вернулся с кровью на лице.

Светские издания отмечают, что возможной причиной конфликта стала жена Виторгана – Ксения Собчак. Ранее поклонники пары заметили, что Собчак и Виторган перестали носить обручальные кольца.

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