Штрафы крупного бизнеса за впервые допущенные нарушения могут отменить
17 августа 2017 10:44
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Минэкономразвития предлагает не штрафовать крупный бизнес, если он совершает нарушение впервые. Вместо этого предприятиям может выноситься предупреждение, рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов. Нововведение позволит снизить нагрузку на бизнес, в деятельности которого были выявлены недочеты, не причинившие вреда. Сейчас эта норма действует только для малых и средних компаний. Эксперты указывают, что отсутствие подобной меры сегодня стимулирует коррупционные риски: размер штрафов для крупного бизнеса довольно велик, и предприниматели часто предпочитают договориться с контролерами неофициально.
Раньше, если контрольно-надзорные органы выявляли у малого или среднего бизнеса какое-либо нарушение впервые, они могли выбирать: сразу штрафовать предпринимателя или выписывать предупреждение. Чаще всего контролеры делали выбор в пользу фискальной санкции — это позволяет отчитываться о пополнении бюджета на внушительные суммы. Однако в июле прошлого года вступил в силу закон, согласно которому при допущении нарушения в первый раз предприниматель получает предупреждение. Штраф выписывается, если ситуация не улучшилась.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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