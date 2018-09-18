Штрафы и тюрьма ждут россиян за фальшивые документы
18 сентября 2018 11:32
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Правительство внесло в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за подделку нескольких документов. Речь идет о паспорте или удостоверении личности, которое предоставляет определенные права. За их подделку предложили наказывать тюремным сроком до трех лет. За хранение поддельных документов также будет введено уголовное наказание. Помимо этого, депутаты Госдумы предложили повысить штрафы. Для граждан будет полагаться штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Сейчас им грозит взыскание в размере 100–300 рублей и 500–1000 рублей соответственно, пишут «Известия».
Фото pixabay.com
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