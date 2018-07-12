Шереметьево купил для курильщиков семь павильонов
12 июля 2018 12:04
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Аэропорт Шереметьево выбрал компанию, которая установит семь павильонов для курения с вытяжной системой. Контракт на сумму 3,93 млн руб. заключен с компанией «Место для курения» 22 июня, следует из карточки закупки.
Согласно документации компания должна до 30 сентября установить эти павильоны. Где именно они будут установлены, не уточняется. Как сообщает «Интерфакс», курительные павильоны расположат не менее чем за 15 м от входов в здание.
Тендер на поставку павильонов для курения аэропорт объявил в марте 2018 года. Каждый из павильонов должен иметь размер 4 м в длину, 2 м в ширину и 2,85 м в высоту, иметь крышу и стены из стекла и алюминия, а его вытяжная система должна обеспечивать не менее чем десятикратное обновление воздуха ежечасно, при этом включаться вентиляторы и освещение должно только тогда, когда в павильоне кто-то есть.
Действующий в настоящее время закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятый в 2013 году, запрещает курение в помещениях аэропортов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 м от входов в них. За нарушение этого правила курильщик может быть оштрафован на сумму до 1,5 тыс. руб.
В ноябре 2017 года депутат от «Единой России» Сергей Боярский внес в Госдуму проект закона, разрешающего оборудовать помещения для курения в российских аэропортах. Проект включен в примерную программу Госдумы на октябрь, пишет РБК.
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