С нового года в России подорожали автомобили
9 января 2019 12:58
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В России с 1 января 2019 года, как и ожидалось, подорожали автомобили. В среднем цены поднялись на 5 % из-за роста НДС с 18 % до 20 %. Кроме того, автоконцерны добавили еще 2-3,5 %, объяснив это ростом курсов валют.
Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов рассказал, что автодилер (реализует такие марки как Ford, Volkswagen, Skoda, Kia и другие бренды) уже обновил прайс-лист с 1 января. Подорожания коснулись и тех авто, по которым внесена 100-процентная предоплата.
Отмечается, что некоторые дилеры могут смягчить переход на новые цены за счет того, что на складах еще остались непроданные машины. Ожидается, что такая возможность сохранится до 20 января.
В Nissan рассказали, что подняли цены на всю линейку моделей. В автодилере «Автодель» уточнили, что машины марки Nissan подорожали на 1,7 %, а Toyota – на 2 %, пишет «Коммерсант».
Глава отдела продаж автоцентра «ГАЗ Автодель» Алексей Поляков рассказал, что автомобили дорожают каждый год. Если средняя цена автомобиля составляет 1,5 млн рублей, то повышение на 30 тыс. рублей покупателей не отпугнет.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, из-за повышения НДС в России с нового года подорожает мобильный интернет, сотовая связь, цены на авиабилеты, продукты и прочие товары и услуги.
pixabay.com
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