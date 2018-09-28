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Рубль вошел в тройку самых недооцененных валют

28 сентября 2018 10:20
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Рубль вошел в тройку самых недооцененных валют В тройку также вошли турецкая лира и колумбийский песо.
В тройку также вошли турецкая лира и колумбийский песо.

Российский рубль включили в тройку самых недооцененных мировых валют, его стоимость на 15% слабее «справедливого курса», говорится в обзоре Deutsche Bank, составленного экономистом Кристианом Ветошкой.
Эксперт указал, что на укрепление рубля повлияли решение Центробанка повысить ставку и отказаться от закупки валюты. Кроме того, поддержку рублю оказывает макроэкономическая стабильность, передает РБК.

Ветошка подчеркнул, что российский рынок наименее подвержен внешним шокам. Он также отметил и сильные стороны российской экономики, среди которых высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия.

По мнению экономиста, в будущем рубль будет демонстрировать положительную динамику и может укрепиться до 60 рублей за доллар. При этом негативное влияние на российскую валюту оказывают санкции, поскольку американские инвесторы отказываются от инвестиций в активы страны.

В тройку недооцененных валют также вошли турецкая лира и колумбийский песо. В ТОП-5 переоцененных валют попали чешская крона, южнокорейская вона, тайский бат, доллар и швейцарский франк, пишут "Известия".

Ранее сегодня стало известно, что профицит федерального бюджета России за первые восемь месяцев текущего года составил 2 трлн рублей. Казна продемонстрировала плюсовую динамику впервые с 2011 года.


Фото pixabay.com
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