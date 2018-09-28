Росстат дал старт первой интернет-переписи населения

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Пробная перепись населения, ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, пройдет в принципиально новом формате, отметили участники прошедшей в Москве пресс-конференции, посвященной началу этого статистического обследования. Главной новинкой Пробной переписи станет интернет-перепись – самостоятельное заполнение жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа с 1 по 31 октября. На первом, всероссийском этапе – 1 по 10 октября – все жители страны, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, могут поучаствовать в интернет-переписи. В ходе второго, регионального этапа – с 16 по 31 октября – переписчики проведут опрос жителей в 10 пилотных районах.По результатам Пробной переписи населения 2018 года Росстат сформирует предложения по оптимизации организационно-технологической схемы проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. «Интернет-перепись на портале Госуслуг, как составная часть нынешней Пробной переписи, будет всероссийской и мы приглашаем всех жителей России принять в ней участие», - сказал он.Стартующая Пробная перепись населения 2018 года станет самой масштабной и необычной пробной переписью в истории России. В ней примет участие около 550 тыс. человек в девяти регионах. Ранее подобные мероприятия затрагивали не более 300 тыс. человек в трех субъектах страны. В число пилотных районов Пробной переписи населения включены труднодоступные регионы, в которых Росстат впервые в истории попробует провести перепись в обычные сроки – в октябре.