Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сервис сам проверяет наличие задолженности и помогает внести платеж вовремя.
Сбербанк запустил автоматическое погашение задолженности по кредитным картам
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
сегодня  Вторник, 10 июля, 14:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.83
-0.29
EUR 73.94
0.04
Искать
Новости /  В стране  

Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу

10 июля 2018 14:02
46
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
Основная цель системы — вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу.

Выборочные инспекционные и мониторинговые проверки продукции, промаркированной знаком ГОСТ, начались в России. Их результаты попадут в реестры на сайте Росстандарта. Об этом во вторник, 10 июля, заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

«Таким образом, потребители будут проинформированы как о продукции, успешно прошедшей оценку соответствия национальному стандарту, так и необоснованно поместившие знак Национальной системы сертификации (знак ГОСТ) на свои товары», — сказал он.

Глава Росстандарта напомнил: основная цель системы — вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, который гарантирует, что продукция отвечает требованиям национальных стандартов и не является фальсификатом и контрафактом.

«Производителю следует быть готовым к инспекционному контролю за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата, в том числе в форме внеплановых проверок, если в органы надзора начнет поступать информация о претензиях к товару», — подчеркнул Абрамов.

14 мая «Известия» писали, что Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по ГОСТам. Она будет доступна лишь для тех товаров, которые прошли проверку в лабораториях службы.

Национальная система сертификации — проект, одобренный в конце 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В 2017 году система прошла апробацию в пилотном режиме в семи регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская и Республика Крым) и в 2018-м заработала во всей стране, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
163
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
412
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1938
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2357
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
908
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1038
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
801
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2517
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1579
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2764
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
209
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
567
Весь список

Мероприятия
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
11 ресторанов на колесах расположились на набережной в Самаре
В поселке Мирный самарские активисты ОНФ организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда