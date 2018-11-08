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Россияне вернулись к интенсивному шопингу

8 ноября 2018 10:13
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Россияне вернулись к интенсивному шопингу При этом если брать данные не за последние два месяца, а за весь год, то индекс покупательской активности снизился.
При этом если брать данные не за последние два месяца, а за весь год, то индекс покупательской активности снизился.

Жители России вернулись в октябре к модели интенсивного шопинга, сообщает исследовательский холдинг "Ромир". Повседневные расходы россиян в прошлом месяце выросли на 3,1%, при этом люди посещают больше торговых точек, но оставляют там меньше денег. Данные исследования публикует РИА "Новости".

— Общие повседневные расходы россиян в октябре продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, за второй осенний месяц россияне потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, рост расходов можно считать действительно ощутимым, — цитирует агентство данные исследования.
При этом эксперты отмечают: если брать данные не за последние два месяца, а за весь год, то индекс покупательской активности снизился на 0,6%, а накопленная за год инфляция составила 3,5%.

Исследование холдинга основано на информации о потреблении 40 тысяч россиян в 220 городах страны. Ранее "Ромир" сообщал, что россияне часто ходят в магазины, но стали больше экономить на одежде и развлечениях. А 58 процентов населения удовлетворены своей работой и зарплатой.

Фото pixabay.com
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