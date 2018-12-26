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Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом

26 декабря 2018 10:55
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Россияне стали чаще покупать недвижимость за рубежом Наибольший интерес россияне проявляют к недвижимости в Болгарии.
Наибольший интерес россияне проявляют к недвижимости в Болгарии.

Интерес россиян к зарубежной недвижимости за последние два года вырос в полтора раза — на 70%. К такому выводу пришли специалисты Финансового университета при Правительстве РФ. Исследование проведено по заказу «Российской газеты».
Проректор Финансового университета Алексей Зубец отмечает, что рост интереса свидетельствует о желании граждан обезопасить свои накопления. Вместе с тем уровень жизни в России пока отстает от уровня жизни в других странах, где владение недвижимостью — распространенное явление.

Наибольший интерес россияне проявляют к недвижимости в Болгарии, а также в Чехии, Германии, Турции, Черногории и на Кипре. Спрос вырос в 2-4 раза по сравнению с 2016 годом, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана

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