Россияне стали болеть гриппом в четыре раза реже
24 сентября 2018 09:44
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Россияне стали на 25% реже стали болеть гриппом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на статистку Роспотребнадзора.
Говорится, что за семь месяцев 2018 года инфекцию подхватило на 25% меньше граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Подобная тенденция наблюдается в последние 20 лет.
В Минздраве и Роспотребнадзоре полагают, что снижению заболеваемости способствует широкий охват населения вакцинацией. По мнению экспертов, нынешний год может стать рекордным по снижению заболеваемости.
С января по июль 2018 года гриппом заболели 38 тысяч человек.
Фото pixabay.com
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