Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет
28 ноября 2018 09:57
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Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Еще 41% полагает, что изменений ждать не стоит.
«Более трети россиян (35%) считает, что жизнь российского общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторону, причем 7% из них заявили об этом с абсолютной уверенностью. Сторонников пессимистичных взглядов на порядок меньше — 24%», –– приводит данные опроса «РИА Новости».
Согласно исследованию, чаще в позитивные изменения верят россияне в возрасте от 18 до 24 лет (40%).
«Среди россиян старше 60 лет в позитивные изменения верит лишь каждый четвертый (25%)», — отмечают в «Ромире».
Кроме того, на вопрос о том, как изменится их личная жизнь, 43% респондентов заявили об ожидании перемен в лучшую сторону. Среди молодежи позитивным настроем отметились 72%, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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