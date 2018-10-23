Россияне назвали необходимый для жизни на пенсии доход
23 октября 2018 13:24
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Граждане России рассказали, какой доход им необходимо получать для нормальной жизни на пенсии. Опрос провели аналитики рекрутингового агентства Superjob.
Исследование показало, что почти треть россиян (29 %) планирует работать после достижения пенсионного возраста, а жить на государственную пенсию собираются лишь 16 %. Еще 19 % россиян надеются на личные сбережения, а 3 % – на помощь от детей.
Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что средний уровень дохода, который хотели бы иметь на пенсии россияне, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц.
При этом наибольший доход для себя обозначили программисты. Они желают получать на пенсии 42 тысячи рублей. Юристы – 41,2 тысячи рублей, рекламщики – 40,6 тысячи рублей, бухгалтеры – 37,3 тысячи рублей в месяц, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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