Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход
3 апреля 2019 09:44
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На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Исследование проводилось осенью 2018 года, в нем приняли участие 60 тыс. домохозяйств из всех регионов России. При этом минимальный перечень необходимых для жизни товаров каждым домохозяйством воспринимался по-своему.
В среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.
При этом 79% опрошенных семей заявили о тех или иных финансовых трудностях, 14% рассказали о «больших затруднениях». По сравнению с исследованием двухлетней давности ситуация улучшилась, тогда о трудностях сообщали 84,6% семей.
Согласно новому опросу, многодетной семье (три и более детей) для жизни необходимо не менее 82 тыс. рублей в месяц.
Молодым семьям — 68–69 тыс. рублей, а неполным порядка 62,5 тыс. рублей. Семьи пенсионеров заявили, что им достаточно 38,3 тыс.
22 марта Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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