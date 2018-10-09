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Россиянам запретят использовать маткапитал для покупки непригодного жилья

9 октября 2018 13:33
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Россиянам запретят использовать маткапитал для покупки непригодного жилья Документ рассмотрят на заседании правительства.
Документ рассмотрят на заседании правительства.

Материнский капитал в России могут запретить использовать для покупки жилья, которое признано непригодным для проживания. В настоящее время документ, направленный на усиление контроля за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий, одобрили в комиссии по законопроектной деятельности.

Проект закона поступил от Министерства труда и социальной защиты.

Отказ в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала информации о признании непригодным для проживания жилого помещения предлагается установить для проведения контроля за состоянием приобретаемого жилья.
Кроме того, из закона могут убрать понятие «иных» некредитных организаций, которые выдают займы и ипотеку на приобретение или строительство жилого помещения. Планируется, что документ рассмотрят в ходе заседания правительства, пишет "ФедералПресс".

Фото pixabay.com

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