Россиян предупредили о вспышке чумы в Мадагаскаре
26 сентября 2018 09:05
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На территории Мадагаскара зафиксирована вспышка чумы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По информации ведомства, на 22 сентября в стране зафиксировано 16 случаев заболевания и четыре летальных исхода. Лабораторно подтверждены как легочная, так и бубонная форма. Россиян попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
Предыдущая вспышка чумы зарегистрирована осенью 2017 года.
Чума почти ежегодно фиксируется в стране с 1980 года, в среднем происходит от 300 до 600 случаев. Около 45% всех прецедентов заболевания чумой в Африке регистрируются в Мадагаскаре, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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