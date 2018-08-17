Россиян хотят перевести на новые сим-карты
17 августа 2018 10:39
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Минкомсвязь намерена обязать операторов перейти на новые сим-карты. Эти требования предусмотрены «законом Яровой», сообщает Коммерсант. Проект соответствующего приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.
Сейчас операторы закупают сим-карты у двух зарубежных производителей, которые устанавливают на них свои системы криптографической защиты. Предполагается, что они могут передать ключи от этих систем зарубежным спецслужбам. Поэтому от операторов требуют идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ.
Единовременная замена всех сим-карт не предусматривается. На уже выданные сим-карты требования приказа распространяться не будут. Всего в России обслуживается около 260 млн сим-карт.
По оценке операторов сотовой связи, эти требования могут привести к затратам не менее 5 млрд рублей. Кроме того абонентам придется менять сим-карты каждые 15 месяцев. В отзыве Минэкономразвития объем трат оценивается в 83,2 млрд рублей.
Операторы также отмечают, что отечественных систем криптографической защиты пока что нет на рынке.
В Минэклономразвития также отметили, что предлагаемая мера затормозит развитие отрасли. Она предписывает обязательное использование сим-карт, в то время как мировым трендом является отказ от них.
Единовременная замена всех сим-карт не предусматривается. На уже выданные сим-карты требования приказа не распространяются. Всего в России обслуживается около 260 млн сим-карт, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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